Трамп на Генассамблее ООН рассказал о прекращении армяно-азербайджанского конфликта

Я положил конец семи бесконечным войнам всего за семь месяцев.

Как передает Day.Az, Президент США Дональд Трамп сказал об этом во время выступления на высокоуровневых дебатах в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящих в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он сказал, что сами страны заявляли, что они (эти конфликты - прим. ред.) бесконечны.

"Некоторые из них длились уже 31 год. Я положил конец семи войнам. Это Камбоджа и Таиланд, Косово и Сербия, Конго и Руанда, Армения и Азербайджан, Индия и Пакистан, Иран и Израиль и другие. Ни один премьер-министр, президент или какая-либо страна не сделали этого. Ничего подобного никогда не случалось", - сказал он.