В США признали виновным обвиняемого в покушении на Трампа

Гражданин США Райан Уэсли Раут признан виновным по всем пунктам дела о покушении на президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал Fox News.

"Сегодняшний обвинительный вердикт в отношении человека, покушавшегося на... президента Трампа, демонстрирует приверженность министерства юстиции наказанию тех, кто прибегает к политическому насилию. Это покушение было не только нападением на нашего президента, но и посягательством на саму нацию", - сказала федеральный прокурор Пэм Бонди.

В сентябре 2024 года во Флориде в гольф-клубе Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился тогда еще кандидат в президенты США. Мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся.