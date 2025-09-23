Турция с самого начала поддерживала Азербайджан и Армению в стремлении к установлению мира.

Как передает во вторник Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

"Мы с самого начала поддерживали стороны в стремлении к установлению мира между Азербайджаном и Арменией. С удовлетворением отмечаем шаги, сделанные 8 августа на пути к прочному миру между двумя странами. Хочу еще раз поздравить здесь Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также Президента США Дональда Трампа, внесшего вклад в этот процесс. В этой связи хотел бы также подчеркнуть, что процесс нормализации между нашей страной и Арменией продвигается по своему пути", - сказал он.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что в рамках еще одной посреднической инициативы - Анкарского процесса - Турция продолжает усилия по урегулированию конфликта между Сомали и Эфиопией.

"Надеюсь, что стороны сумеют оперативно и успешно завершить эту инициативу", - добавил он.