Азербайджан стал еще интереснее для глобальных инвесторов

Автор: Лейла Таривердиева

В Нью-Йорке начала работу юбилейная, 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Для участия в работе крупнейшей организации мира в США съехались 150 глав государств и правительств, чтобы обсудить животрепещущие темы сегодняшнего мира. Удастся ли решить проблемы - это уже другой вопрос.

В работе сессии принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Прибыв в Нью-Йорк, азербайджанский лидер, как и всегда, оказался в центре внимания. В первый же день состоялись встречи с руководителями крупных мировых инвестиционных компаний. Подчеркнем, что встречи состоялись по просьбе самих предпринимателей.

В связи с успешно развивающимся мирным процессом на Южном Кавказе, интерес зарубежных инвесторов к Азербайджану значительно возрос. Он и прежде находился на достаточно высоком уровне, теперь же, когда практически устранены риски дестабилизации, инвестиционный интерес к Азербайджану еще более возрос.

В Нью-Йорке Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором одной из крупнейших в мире компаний в сфере управления альтернативными инвестициями Brookfield Asset Management Брюсом Флэттом. Компания успешно сотрудничает с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики, и, как отмечал господин Флэттом во время своего визита в Баку в январе 2023 года, - гордится связями с ГНФАР.

На встрече в Нью-Йорке Брюс Флэтт отметил, что был глубоко впечатлен экономическими достижениями и процессами развития, которые он наблюдал в Азербайджане во время своего визита в нашу страну в 2023 году. Он подчеркнул, что успешное сотрудничество возглавляемой им компании с ГНФАР расширяется. В свою очередь, Ильхам Алиев подчеркнул наличие больших возможностей для долгосрочного стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Brookfield Asset Management.

В тот же день состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем и генеральным исполнительным директором американской компании Neuberger Berman Джорджем Уокером. На встрече глава государства отметил, что в Азербайджане придают большое значение расширению сотрудничества с международными финансовыми институтами и влиятельными инвестиционными компаниями.

Компания активно сотрудничает с ГНФАР, и это сотрудничестве уже оказало свое позитивное влияние на развитие финансового сектора республики и расширение его международных инвестиционных возможностей.

Господин Уокер обратил особое внимание на позитивные экономические процессы в регионе и сообщил, что в настоящее время оцениваются возможности для расширения партнерства в рамках новых проектов.

22 сентября Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке также с президентом и главным операционным директором компании Blackstone Джонатаном Грэйем.

Глава компании позитивно оценил проводимые в Азербайджане экономические реформы и благоприятный инвестиционный климат, считая, что идущие процессы развития создают привлекательные возможности для международных инвесторов. Blackstone, по его словам, заинтересована в расширении успешного сотрудничества с Азербайджаном в целом и с ГНФАР в частности.

Президент Азербайджана подчеркнул в беседе с американским бизнесменом, что сформировавшаяся в нашей стране экономическая среда, основанная на принципах стабильности, прозрачности и устойчивого развития, создает благоприятную почву для новых партнерств.

Чтобы стало яснее, что за компании стремятся к расширению партнерства с Азербайджаном, приведем некоторые интересные подробности.

Компания Blackstone, основанная в 1985 году, является ведущей в мире компанией по управлению альтернативными инвестициями, управляя активами в размере 1,2 триллиона долларов США, включая фонды прямых инвестиций, недвижимости, кредитования, инфраструктуры, центров обработки данных и возобновляемой энергетики. Эти активы составляют более 1 процента мирового валового внутреннего продукта, что превышает ВВП многих стран. Blackstone управляет активами тысяч институциональных клиентов - пенсионных фондов, суверенных фондов благосостояния, страховых компаний и эндаументов престижных университетов, - а также миллионов частных лиц. В общей сложности сотни миллионов людей доверяют Blackstone управление своими долгосрочными сбережениями.

Сегодня Blackstone владеет более чем 12 000 объектами недвижимости по всему миру и является автором множество мировых рекордов по инвестированию в недвижимость. В 2023 году фонд Blackstone Real Estate Partners X привлек от инвесторов 30,4 миллиарда долларов США, что сделало его крупнейшим частным фондом недвижимости в истории. Кроме того, в 2007 году Blackstone приобрела сеть отелей Hilton за 26 миллиардов долларов, что стало одной из крупнейших сделок в истории гостиничного бизнеса.

Blackstone, владелец одной из крупнейших в мире компаний в сфере центров обработки данных, является лидером в области искусственного интеллекта, облачных технологий, цифровых услуг и инфраструктуры.

Стратегическое партнерство ГНФАР (SOFAZ) с Blackstone началось в 2015 году. SOFAZ инвестировал более 1 миллиарда долларов в различные фонды недвижимости и прямых инвестиций, управляемых Blackstone. Эти инвестиции охватывают Северную Америку, Европу и Азию. Для ГНФАР партнерство с Blackstone означает инвестиции в секторы, определяющие будущее мировой экономики, такие, как искусственный интеллект, цифровая инфраструктура, возобновляемые источники энергии, здравоохранение, логистика и образ жизни. Кроме того, сотрудничество ГНФАР с такой крупной инвестиционной компанией, как Blackstone, не только приносит доходы, но также дает стратегические возможности для развития.

Компания Brookfield Asset Management - одна из крупнейших в мире по управлению альтернативными инвестициями, была основана в 1899 году и управляет активами на сумму более 1 триллиона долларов США, включая фонды прямых инвестиций, кредитования, инфраструктуры, недвижимости и возобновляемой энергетики. Brookfield, ведущая глобальная инвестиционная компания, управляет более чем 2500 активными инвестициями в различных секторах в более чем 30 странах мира. Штаб-квартира в Канаде.

В 1999 году Brookfield начала расширять свое глобальное присутствие в сфере возобновляемой энергетики, используя свой существующий портфель гидроэнергетических проектов. С 2017 года компания стала одним из крупнейших в мире операторов возобновляемой энергетики. В области возобновляемой энергетики Brookfield располагает 43 гигаваттами эксплуатационной мощности и 227 гигаваттами пропускной способности оптоволоконных кабелей. На сегодня Brookfield один из крупнейших в мире игроков на рынке зеленой энергетики, что эквивалентно примерно 5 процентам от общей мировой мощности возобновляемой энергетики. Компания подписала соглашение о поставке Microsoft 10,5 гигаватт новой возобновляемой энергии в 2026-2030 годах. С Google подписано соглашение на поставку около 3 гигаватт гидроэлектроэнергии.

Одним из важнейших направлений деятельности Brookfield является атомная энергетика. Совместно с Cameco компания владеет Westinghouse Electric Company. Технологии Westinghouse в настоящее время используются примерно в половине ядерных реакторов мира. Это делает Brookfield одним из лидеров не только в области возобновляемой энергетики, но и в сфере глобальных ядерных услуг и технологий.

ГНФАР находится в стратегическом партнерстве с Brookfield Asset Management с 2019 года, Госнефтефонд инвестировал в общей сложности 660 миллионов долларов США в различные фонды, находящиеся под управлением компании. Партнерство ГНФАР с Brookfield Asset Management позволит Азербайджану реализовывать проекты в области возобновляемой энергетики, логистики, телекоммуникаций, центров обработки данных, образования и инфраструктуры, а также развивать энергетическую безопасность и цифровую экономику страны.

Neuberger Berman - это еще одна ведущая глобальная инвестиционная компания, работающая с 1939 года. В настоящее время компания управляет активами на сумму 538 миллиарда долларов США, из которых 140 миллиардов долларов инвестированы в альтернативные инвестиции. Имея офисы в 26 странах, Neuberger Berman инвестирует в различные классы активов, включая акции, облигации, хедж-фонды, недвижимость, инфраструктуру и частный капитал. Компания осуществила ряд успешных инвестиций, среди которых инвестиции в Nord Anglia Education, глобальную компанию по производству промышленных химикатов Solenis и др.

Стратегическое партнерство Neuberger Berman и Госнефтефонда Азербайджана началось в 2016 году. ГНФАР инвестировал около 600 миллионов долларов США различными траншами в рамках своего особого мандата на управление. Neuberger Berman в основном инвестирует секторы информационных технологий, потребительской/электронной коммерции, промышленных технологий и здравоохранения. В этих секторах компания инвестирует преимущественно в компании, которые, как ожидается, выиграют от инвестирования, тем самым обеспечивая устойчивость портфеля к различным макроэкономическим условиям. Партнерство SOFAZ с Neuberger Berman способствует развитию в стране сфер отечественного образования, здравоохранения, технологий, промышленности и потребления.

Отметим, что встречи, проведенные Президентом Азербайджана в Нью-Йорке приобретают особое содержание в свете проходящего в Баку 1-го Азербайджанского международного инвестиционного форума (1st Azerbaijan International Investment Forum - AIIF 2025).

Главная цель форума - расширение партнерств по конкретным проектам между Азербайджаном и партнерами, совершенствование механизмов совместной деятельности на основе взаимной выгоды, а также повышение осведомленности о прозрачной и устойчивой экономике Азербайджана, его благоприятной деловой среде, стратегических приоритетах развития, широких инвестиционных возможностях и ключевых транспортно-логистических преимуществах.

Эти характеристики привлекают внимание зарубежных компаний, финансовых институтов и глобальных инвесторов.

"Обеспечение в стране верховенства закона, царящая политическая стабильность и защита инвестиций играют роль основополагающего фактора в нашей экономической политике и создают долгосрочный климат доверия для инвесторов. На основе созданной инфраструктуры и правовых гарантий Азербайджан полностью готов поддерживать бизнес-проекты, продвигать партнерские отношения, приносящие технологии, инвестиции и опыт. В то же время механизмы государственно-частного партнерства позволяют инвесторам присоединиться к устойчивым проектам", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев в своем обращении к участникам инвестиционного форума.

Напомним, что в июле Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана до уровня "Baa3" с "Ba1", впервые присвоив нашей стране инвестиционный рейтинг. Согласно СМИ, в Moody's подчеркнули, что Азербайджан сохраняет устойчивую макроэкономическую стабильность даже в условиях внешних шоков. Отдельно отмечены усилия по привлечению инвестиций, развитию транспортно-логистической инфраструктуры и устойчивому восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, что способствует экономической диверсификации.

Повышение рейтинга до инвестиционного стало результатом выверенной экономической политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева. Эта политика заключается в сокращении зависимости бюджета от нефтегазовых доходов и диверсификации экономики. В стране введены фискальные правила и многолетнее планирование расходов, идет работа над увеличением доли ненефтяного сектора в ВВП и в структуре иностранных инвестиций. Разработаны стратегические дорожные карты, программы поддержки предпринимательства, быстро развивается инфраструктура. Помимо всего прочего, в стране предпринимаются шаги для улучшения денежно-кредитной политики и повышения прозрачности в управлении государственными финансами. А благоприятное географическое положение Азербайджана, как отмечал глава государства в своем обращении к участникам инвестиционного форума, превращает нашу страну в стратегический центр региональной экономической политики.

Все эти меры дали хорошие результаты. Которые выражаются в активизации и расширении интереса глобальных инвестиционных структур к Азербайджану. Новые партнеры и те компании, которые ранее уже установили партнерство со страной, сегодня избавляются от последних сомнений.