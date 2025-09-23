https://news.day.az/society/1782677.html Бывший военный подорвался на мине в Агдаме - ФОТО В Агдамском районе разорвалась мина. Как сообщает Day.Az, погиб прапорщик запаса Сайяф Ахмедов. Мина разорвалась на территории села Шыхлар Агдамского района. Отметим, Сайяф Ахмедов бывший разведчик и был известен по прозвищу "Gizir Xanı".
