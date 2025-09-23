Бывший военный подорвался на мине в Агдаме

В Агдамском районе разорвалась мина.

Как сообщает Day.Az, погиб прапорщик запаса Сайяф Ахмедов.

Мина разорвалась на территории села Шыхлар Агдамского района.

Отметим, Сайяф Ахмедов бывший разведчик и был известен по прозвищу "Gizir Xanı".