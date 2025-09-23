Раскрыта тайна образования Меркурия

Меркурий, самая маленькая планета Солнечной системы, давно ставит ученых в тупик своим составом. Около 70% его массы приходится на металлическое ядро, тогда как мантия - тонкая и непропорционально малая. Ранее основная гипотеза заключалась в том, что планета потеряла большую часть коры и мантии после катастрофического столкновения с крупным небесным телом. Но новое исследование международной команды ученых ставит под сомнение эту версию.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Группа под руководством Патрика Франко, планетолога из Института физики глобуса Парижа, доказала с помощью компьютерных симуляций, что Меркурий мог сформироваться в результате "касательного" столкновения двух протопланет примерно равных размеров.

"Наши расчеты показывают, что для формирования Меркурия не нужны исключительные события. Достаточно бокового удара между телами схожей массы, - объяснил Франко. - Такой сценарий куда более вероятен с точки зрения динамики ранней Солнечной системы".

На заре ее существования внутренние области были переполнены протопланетами - большими каменистыми телами, конкурировавшими за орбиты. Используя метод сглаженных частиц (smoothed particle hydrodynamics), ученые выяснили: подобное столкновение могло "содрать" до 60% первоначальной мантии, оставив массивное металлическое ядро.

Модели воспроизвели массу Меркурия и его необычное соотношение металла и силикатов с точностью до 5%. Более того, они объясняют, почему сброшенный материал не вернулся обратно: в зависимости от условий часть вещества могла быть выброшена навсегда и, возможно, досталась другой планете - например, Венере.

Новый сценарий дает более естественное объяснение происхождению Меркурия и может помочь понять эволюцию других каменистых планет.

"Следующий шаг - сопоставить результаты с геохимическими данными из метеоритов и миссий вроде BepiColombo, - заключил Франко. - Меркурий остается наименее изученной планетой Солнечной системы, но ситуация меняется, и впереди нас ждет много открытий".