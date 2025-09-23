Трамп предупредил Венесуэлу

США нанесут новые удары по наркокартелям, которые якобы связаны с Венесуэлой. Таким образом американский лидер пригрозил венесуэльским властям с трибуны Генассамблеи ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, трансляцию ведет агентство Associated Press (AP).

"Каждому террористу-бандиту, провозящему наркотики в США, знайте: мы уничтожим вас", - предупредил глава Белого дома.

Трамп рассказал, что американская администрация применяет "лучшие возможности Вооруженных сил (ВС) США" для преследования наркокартелей у берегов Венесуэлы.