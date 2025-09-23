Названа причина появления таинственных гигантских кратеров в Сибири

В журнале Science of The Total Environment (STOTEN) опубликовали исследование, объясняющее происхождение гигантских кратеров, обнаруженных в Западной Сибири за последние десять лет.

Как передает Day.Az, эти образования диаметром в десятки метров и глубиной более 50 метров возникли в результате мощных взрывов, выбросивших глыбы льда и грунта с глубины сотен метров.

Авторы работы отмечают: прежние модели связывали появление кратеров исключительно с процессами внутри вечной мерзлоты - таянием льда или разложением газогидратов под действием потепления. Однако расчеты показали, что одних этих факторов недостаточно для того, чтобы создать необходимое давление.

Новые данные указывают, что ключевую роль играет выброс тепла и газа из глубинных пластов, расположенных под мерзлотой. Климатическое потепление лишь ускоряет процесс, вызывая деградацию вечной мерзлоты и образование озер и рек, которые дополнительно прогревают грунт. Это создает условия для накопления газа и последующего взрывного выброса.

Ученые подчеркивают: образование газовых кратеров связано с уникальной геологией Ямала и Гыдана, где залегают крупнейшие месторождения природного газа. Но подобные процессы могут происходить и в других регионах, что делает их важным индикатором изменений климата и потенциального ускорения выбросов метана в атмосферу.