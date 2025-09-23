Против Азербайджана развернута очередная дезинформационная кампания

В последние дни на ряде зарубежных информационных ресурсов и в сегменте социальных сетей фиксируется очередная дезинформационная кампания против Азербайджана. В части публикаций распространяются ложные сведения о том, что Азербайджан якобы вооружает Украину через третьи страны, а в другой части - не соответствующие действительности утверждения об отказе Азербайджана от участия в конкурсе "Евровидение" из-за Израиля.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики.

Отмечается, что повторное тиражирование подобных фейковых материалов в турецких СМИ и в социальных сетях под влиянием дезинформации, распространяемой вышеупомянутыми ресурсами, вызывает глубокое сожаление.

"Мы призываем международное сообщество, СМИ, журналистов и общественных активистов не верить подобным дезинформационным сообщениям и фейковым новостям, а также проявлять принципиальность и бдительность в борьбе с такими явлениями", - подчеркнули в заявлении.