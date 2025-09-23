Фестиваль Насими имеет международное значение

Как сообщалось ранее, сегодня в Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие "Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими", организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана в партнерстве со Всемирной исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

На открытии фестиваля прошел Международный форум на тему "В поисках вечной истины", объединивший около семидесяти исследователей и учёных из Азербайджана, Турции, Пакистана, Узбекистана, Канады, Германии, Ирана, Ирака, Омана, Таджикистана и других стран, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Одним из гостей мероприятия стал профессор Открытого университета Аллама Икбал в Пакистане Али Кумайл Газалбаш, который в рамках форума выступил с докладом "Философия любви в поэзии Насими и Мухаммада Икбала", отметив высокий уровень проведения Фестиваля "Насими".

"Наше участие в фестивале - это не просто визит. Это осознанный вклад в диалог культур и стремление строить мосты между народами через поэзию и философию. Мы приехали сюда с открытым сердцем, чтобы поделиться своим взглядом, узнать новое и отдать дань уважения Насими - символу гуманизма, духовной глубины и смелости мысли. Этот фестиваль имеет международное значение. Он олицетворяет философию, поэзию и культуру. Мысли Насими созвучны философии Джалаладдина Руми (Мевланы), чьё наследие также глубоко почитается в Пакистане.Насими и Руми символизируют вечные ценности, объединяющие Восток и Запад: любовь, сострадание, веру в силу слова и достоинство человека. Уверен, такие фестивали играют ключевую роль в укреплении международных связей, развитии межкультурного диалога и популяризации духовного наследия универсального значения", - сказал Trend Али Кумайл Газалбаш.

Напомним, что фестиваль, проводимый с 2018 года, стал традицией и важной культурной платформой, призванной объединять поколения и культуры, содействовать диалогу, а также раскрывать богатейшее наследие великого мыслителя и поэта Имадеддина Насими сквозь призму современного искусства. В этом году, с 23 по 25 сентября, Баку и Шамахы становятся центрами насыщенной программы, посвящённой изучению философского и литературного наследия поэта, а также широкому спектру мероприятий в области литературы, театра и музыки.