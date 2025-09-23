В Стокгольме состоялся концерт, посвященный юбилею Узеира Гаджибейли

В стокгольмском музее Халльвюль (Hallwylska Museet) состоялся концерт под названием "Гармония Севера и Востока", посвященный 140-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие прошло при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, по инициативе проживающей в Швеции азербайджанской пианистки Айнур Маликовой и при организационной поддержке Общества SAF.

В концерте приняли участие члены аккредитованного в Швеции дипломатического корпуса, представители азербайджанской общины и местные любители музыки.

С приветственной речью выступила представитель Координационного совета азербайджанцев Швеции по Стокгольму Айда Амир Хашими, которая рассказала о музыкальном наследии Узеира Гаджибекова и его вкладе в азербайджанскую культуру.

"Узеир Гаджибеков - первый композитор, объединивший европейскую классическую музыку с азербайджанской народной музыкой, и то, что его произведения звучат в Стокгольме, имеет символическое значение", - отметила Айда Амир Хашими.

На концерте выступили Айнур Маликова, пианист из Италии Серджио Лапедота, сопрано Бурджу Куру, бас Леннарт Форсен, флейтистка Катрин Спонгберг, скрипачка Ирена Лемос и исполнителя на нагаре Филип Хакимов.

Большой интерес вызвало исполнение произведений Узеира Гаджибекова "Аразбары" и "Севгили джанан", а также сочинений азербайджанских композиторов Фикрета Амирова - "Мугам", "Танец любви" и фрагмента из балета "Тысяча и одна ночь", и Арифа Маликова - "Мечты Комде" из "Поэмы двух сердец". Наряду с произведениями азербайджанских авторов, были исполнены и сочинения скандинавских композиторов Эмиля Хёггрена, Туре Рангстрёма, Гуннара де Фрюмери и Эдварда Грига.

Особым моментом концерта стало исполнение некоторых произведений на одном из старейших роялей Швеции.