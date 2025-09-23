В рамках развития медицинского туризма Азербайджан посетят делегации около 50 стран

Одна из наших самых важных целей - развитие медицинского туризма.

Об этом заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Вугар Гурбанов в ходе выступления во второй день 1-го Азербайджанского международного инвестиционного форума, который проходит в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, TƏBIB уже давно принимает меры для развития медицинского туризма.

"В марте в Азербайджан были приглашены компании, работающие в сфере медицинского туризма, из многих зарубежных стран. В марте следующего года ожидается визит представителей в нашу страну с целью ознакомления как с медицинскими учреждениями, подведомственными TƏBIB, так и с частными предприятиями в сфере медицинского туризма", - сказал Гурбанов.

Он отметил, что с этой целью в Азербайджан планируют приехать делегации около 50 стран.