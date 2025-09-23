https://news.day.az/society/1782612.html Этот участок дороги в Баку полностью перекроют В Баку перекроют одну из дорог на весь день.
Как передает Day.Az, с 08:00 24 сентября 2025 года до 00:00 25 сентября 2025 года в Баку, в Ясамальском районе, на улице Джафара Джаббарлы - начиная от пересечения с улицей А.А.Бакиханова - в связи с ремонтными работами движение транспортных средств на указанном участке будет полностью ограничено.
Водителям рекомендуется в указанные даты пользоваться альтернативными маршрутами.
