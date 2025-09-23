https://news.day.az/politics/1782504.html Баграта прижали за его србазан В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Баграте Галстаняне. Day.Az представляет публикацию: В армянских оппозиционных СМИ недоумевают: а почему молчит очередной спаситель нации, борец до любого конца, гигант мысли и отец армянской демократии Баграт Воробьянинов Галстанян?
В армянских оппозиционных СМИ недоумевают: а почему молчит очередной спаситель нации, борец до любого конца, гигант мысли и отец армянской демократии Баграт Воробьянинов Галстанян?
Наивные дурачки: думали, после посадки Галстанян превратится в Нельсона Манделу? Заметки, книги, триумфальное возвращение, под конец даже Нобелевская премия может быть...
А по факту - не произошло решительно ни-че-го. Прижали Баграту его србазан, и сдулся спаситель нации. Несите Самвела Карапетяна нового!
А, он тоже сидит.
Автор карикатуры: HSF
