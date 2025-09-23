Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Она ждала своего часа, как заплесневелая гармонь ждёт руки пьяного проходчика в вокзальной подворотне: жалко, фальшиво, но всё же громко. Вот он, миг - внимание на неё! Она с раздувающейся важностью машет руками, будто командует оркестром сельского Дома культуры. Жми, госпожа нехорошая, держи гитару - подыгрывай себе самой, ведь твой хлеб - шум и дешёвый скандал.

Но кто она, многажды неуважаемая и нерукопожатная Севиндж Османгызы? Этот самопровозглашённый "политический аналитик" из задворок американской эмиграции. Когда-то - самодовольная псевдожурналистка, теперь - YouTube-блогер, вообразившая себя новой Кассандрой. Но стоит только копнуть глубже, и сразу видно: никакой аналитики там нет. Есть лишь поток лжи, передёргивания, сплетен и неутолимой жажды хайпа.

Ах, как особенно сладко она произносила пророчества про Карабах. "Россия никогда не уйдёт", - вещала она, раздувая щеки, как дешёвая шарманка.

Таки как уверенно звучала эта фраза! Как много было в ней самодовольства, будто она вот-вот напишет новый учебник по геополитике. Но история безжалостна: Россия уходила и из Германии, и из Афганистана, и из Восточной Европы. Ушла и из Карабаха. И в тот день, когда российские миротворцы покинули азербайджанскую землю, громче всех хохотала сама судьба, пнувшая ее беспощадно и раздавившая в пыль её прогнозы.

И что же сделала "аналитик"? Вцепилась в этот провал как в новую возможность. Ведь чем больше она ошибается, тем громче орёт. Паразитизм её таков: питаться чужой болью, чужим страданием, чужими ошибками. Она давно превратилась в медийного вампира, который высасывает из любого события не смысл, не факты, а скандал.

Севиндж Османгызы - это не журналистика, не аналитика и даже не публицистика. Это смесь старой табачной гари, дешёвого шоу и ярмарочного балагана. Она - продавец пустоты, который пытается выдать сплетню за "разоблачение", а собственную бессильную злость за "борьбу с режимом".

Хотите знать правду? Она живёт только скандалом. Там, где нет крови, нет трагедии, нет сенсации - Севиндж не нужна. Она мертва без чужой беды. И в этом - её сущность: подворотня, грязь, зависть и вечная охота за крошками внимания.

Послушаешь её с Садыглы - и кажется, будто они читают не новости, а агитку дешёвой секты: бессвязные даты, имена, географии, случайные совпадения, поданные как сенсации. Севиндж Османгызы уверенно заявляет: "В 2016 году на Мальте был СМИД ОБСЕ". Но факты упрямы: 8-9 декабря 2016 года СМИД ОБСЕ проходил в Гамбурге, под председательством Франка-Вальтера Штайнмайера. В официальных документах ОБСЕ нет даже намёка на Мальту. Это не "ошибка" - это откровенная фальсификация, причём сделанная с вызывающей наглостью.

Дальше - больше. Османгызы и её "напарник" пытаются связать имя бывшего посла Азербайджана в Италии Мамеда Ахмедзаде с фигурантами нефтяных схем. Но ни в одном из "Панамских документов" (Panama Papers, апрель 2016), обнародованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), фамилия Мамеда Ахмедзаде не упоминается. Эти документы доступны в открытом реестре - проверить может любой. Но Османгызы с наслаждением вешает ярлыки, выдавая выдумку за "сенсацию".

Чтобы придать вес своим россказням, она бросает в кучу имена: "Мамедъяров", "Ахмедзаде", "Мальта", "Панама". Но в реальности это грубое передёргивание. "Панамские документы" действительно содержали сведения о компаниях, связанных с Азербайджаном, но касались они в основном бизнес-структур за рубежом. И в подавляющем большинстве случаев речь шла о законной деятельности - регистрации офшорных компаний, что является международной практикой.

Факты же таковы. СМИД ОБСЕ в 2016 году проходил в Гамбурге, а не на Мальте. Связь Мамеда Ахмедзаде с офшорами не подтверждена ни одним официальным источником. Легенды про "коррупционера года Алиева" - это плод блогерских фантазий и западных таблоидов, которые никогда не имели статуса официальных документов.

Но для Османгызы важна не истина, а впечатление. Она выбрасывает в эфир имена, как шулер кидает карты на стол, рассчитывая, что публика не будет проверять. Так работает манипулятор: не убеждать - а оглушать.

Турал Садыглы в этой пародии на журналистику играет роль говорящей тени. Его постоянное "я согласен, я не уверен" звучит как приговор самому себе. Он признаётся, что пользуется только открытыми источниками, что "точно не знает", но тут же делает "сенсационные выводы". Это не журналист, а гадалка с потрёпанной колодой карт, которая сама признаёт, что карты дырявые и рваные, но продолжает предсказывать судьбу.

Разве это СМИ? Нет. Это балаган, который опасен именно своей фальшивой убедительностью. У неподготовленного зрителя создаётся впечатление, будто Азербайджан - это страна мафии и тотальной коррупции. А в реальности - это грязная инсценировка, в которой Севиндж готова руками месить любую мерзость, лишь бы её "контент" набирал просмотры.

Посмотрите на запись её "шоу". Начинает она с пафоса: визит Президента Азербайджана в Нью-Йорк, секретность, таинственность, заговор. Голос дрожит от восторга, понижается до полной секретности, как ведро с воздухом на зимнем крыльце. как у провинциальной актрисы на пробах. Но за всем этим нет ничего - пустота, надутый шарик.

Её рассуждения о Трампе, санкциях, нефти - это смесь базарных сплетен и пересказов CNN. Она якобы объясняет, почему Азербайджан под угрозой санкций, хотя сама в жизни не держала в руках ни одного аналитического отчёта. Она "связывает" арест Аднана Ахмедзаде с переговорами Баку и Лондона - и тут же выдаёт это за сенсацию.

Омега-блогер по недосыпу Садыглы добавляет "живости": рассказывает, будто Ахмедзаде вовсе не в тюрьме, а на вилле, пьёт чай и слушает их эфир. Смешно? Нет, жалко. Это уровень дворовых баек, где "а он на самом деле не сидит, а гуляет по городу".

И вот эта смесь клеветы и слухов подаётся как истина. Где документы? Где отчёты, ссылки на реестры? Их нет. Есть лишь привычная формула: "по моим сведениям", "я слышала", "источники сообщили". Но ни один источник не назван. Ведь правда для этих правдоделателей как библиотека. В ней они громко листают кастрюлями.

А теперь - реальность. Аднан Ахмедзаде действительно арестован. Его задержали сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана 20 января 2025 года. Против него выдвинуты обвинения: присвоение в особо крупном размере, злоупотребление служебными полномочиями, подрыв экономической безопасности страны. Эти обвинения подтверждены официальными структурами. Это факт, а не очередная байка Османгызы.

Ахмедзаде. Арест. Санкции. Россия. И вот тут вся мишура, которой так старательно машет Османгызы, валится как картонный театр, намокший под дождем. Потому что речь идёт не о каких-то придуманных "мальтийских схемах", не о виртуальных офшорах из её YouTube-мозгов, а о реальном, опасном факте: глава структуры, отвечающей за национальные интересы Азербайджана, оказался связан с российскими трейдерами, помогая обходить санкции. Это не шутка, не трёп, не блогерская "сенсация". Это риск, который мог поставить под удар весь Азербайджан. Вот почему его арестовали. Точка.

И именно поэтому особенно мерзко, особенно гнусно звучат потуги Османгызы превратить эту историю в "закулисный спектакль". Она берёт подлинное преступление, настоящий вызов государству и обществу - и вываливает на это своё тряпьё: "договорняки", "элитные заговоры", "Мальта". Слово "Мальта" у неё как магическое заклинание: скажи три раза - и аудитория поверит, будто миром управляют масоны и банкиры с мальтийскими крестами на шее.

Кто она вообще такая, эта мадам Севиндж, дама без камелий и собачки, с не очень высокой социальной ответственностью, которая все время истошно визжит: "Я - как зеркало в лифте. Я все равно увижу"? Она уверена в себе и держит микрофон, как ложку. Уверенно.

Живёт в тесной квартирке в США, дует в камеру, и воображает, что её голос перекрывает гул истории. Она не политик, не эксперт, не журналист. Она - громкоговоритель чужих тезисов. У нее застуженная совесть, которая ужаснулась давным-давно, и с тех пор притворяется мертвой.

Ей дают методички, она их пересказывает, добавляя визг и пафос. И под это "разоблачительное" шоу падают донаты - вот её настоящая цель.

Посмотрите, как она работает. Сегодня - "Ахмедзаде и Мальта", завтра - "SOCAR и Кремль", послезавтра - "Азербайджан и мафия". Всё строится на дешёвых трюках. Вот она достаёт из шляпы слово "офшоры" - и несёт ахинею, будто это факты. Вот машет руками и с видом пророка рассказывает о "капиталах Москвы в Лондоне". Но это не расследование. Это не журналистика. Это балаган, цирковой номер третьесортного фокусника.

И рядом с ней - жалкий Садыглы. Человек-эхо. Его "по-моему", "я слышал", "не уверен" - это фон, который должен создавать иллюзию дискуссии. На деле он нужен Османгызы лишь для того, чтобы поддерживать её спектакль. Он - как массовка в дешёвой мыльной опере, хором поддакивающая главной "звезде". Но звезда эта светит не светом истины, а чадом дешёвого хайпа.

В реальности же всё просто: дело Ахмедзаде - это внутренний процесс очищения. Это сигнал обществу: никто не выше закона, даже глава корпорации. Это факт. А Османгызы превращает его в жалкий сериал про "режим" и "жертву". Почему? Потому что правда ей не нужна. Правда скучна, её надо проверять, копаться в документах, уметь мыслить. А она умеет только визжать и гримасничать.

Она называет себя журналисткой. Но журналистика - это работа с фактами, с цифрами, с документами. Это проверка информации, а не пересказ слухов в истеричной манере. В её руках журналистика - это лохотрон, где зрителю продают блестящие фантики, а внутри - пустота.

Её "триумф" - это триумф лжи. Но это не победа свободы слова. Это победа слухов над фактами, фейка над истиной, дешёвки над серьёзностью. Она не разоблачитель. Она торговка. Торговка скандалами, эмоциями и грязью.

... Есть железное правило: хочешь понять, кто перед тобой - смотри, кто его кормит. В случае с Севиндж Османгызы ответ предельно ясен: кормят её грантовые фонды, платят те, кому нужно, чтобы Азербайджан выглядел как страна хаоса. Всё! У неё нет редакции, нет подписки, нет бизнеса. Её "канал" держится на милостыне доноров. А значит, она каждый день обязана визжать, плеваться и поливать грязью, лишь бы оправдать эти жалкие подачки.

Османгызы - это не журналист. Это рыночная криклива, которая с утра до ночи орёт про "офшоры", "панамские бумаги", "виллы". Она таскает из-за бугра чужие клише и натягивает их на азербайджанскую действительность, как чужой сапог на босую ногу. В её роликах нет ни цифры из отчётов Счётной палаты, ни документа, ни анализа. Ноль. Есть только истерика. Есть только "смотрите, смотрите, у них виллы!". Дешёвый балаган, купленный на деньги западных хозяев.

А рядом с ней такой же глашатай пустоты - Турал Садыглы. Два эмигрантских лицедея, два фигляра. Их жизнь - сидеть где-то там, вдали, трясти телефоном и клянчить донаты с доверчивых зрителей. Они не платят налогов в Азербайджане, не строят заводы, не создают рабочих мест. Но смеют вещать нам о "народе". Какой народ? Для них народ - это декорация, картонный задник их дешёвого шоу.

Сравните: настоящие журналисты умирали на фронте с камерой в руках, чтобы донести правду. Настоящие редакторы шли против диктатур. А Османгызы что? Выбрала самый лёгкий путь - сидеть на чужих деньгах и плевать в спину своей стране. Это не оппозиция, это даже не критика. Это торг лицом. Это продажа крика и истерики за грантовую валюту.

Ложь для неё - как воздух. Она не может без неё жить. Каждое её "коррупция" - это не факт, а визг. Каждое её "офшор" - это не расследование, а дешёвая пародия. Каждое её "народ" - это не Азербайджан, а реквизит.

Мадам Османгызы - это не персона, это шум. Шум, который лезет в уши, как дрель соседа в семь утра. Её не слушают - её терпят. Её не уважают - её используют, как одноразовый стаканчик для дешёвого кофе: поплевали, выпили и выбросили. Но она упорно думает, что её "контент" - это аналитика. На деле это скисший кисель из обрывков чужих мыслей, пересказанных с кривой интонацией и грязным налётом обиды.

Она сама превратила себя в пародию. Её жесты - карикатура, её слова - пыльное эхо чужих лозунгов, её пафос - цирковая репетиция для никого. Она машет руками, как будто гонит мух, но мухи умнее - они хотя бы знают, куда летят. Она же бьётся в воздухе, не понимая, что весь её пафос - это танец на пустом полу.

Каждое её появление в эфире - это фестиваль жалкой бессмысленности. Севиндж думает, что громкость голоса делает её значимой. Но в реальности она похожа на будильник с разряженной батарейкой: визжит, трещит, но никого не будит, а только раздражает. Она не эксперт, не аналитик, не репортер. Она - фон. Фоновый шум, как старый телевизор, где шипение заменяет картинку.

И вот теперь она - пустой звук. Женщина-эхо. Она кричит, но слышен только грохот мусорного бака, в который падают её "аргументы". Она думает, что истерика равна аналитике. Что визг - это сила. Но даже уличные торговки на базаре говорят убедительнее, чем она.

Её прогнозы? Они стоят меньше, чем пустая банка из-под лимонада. Банку можно сдать за копейки, а её слова никому не нужны даже даром. Она - ноль. Ноль, который рисует на себе стрелки, надеясь выглядеть чем-то значимым.

Кто её слушает? Толпа тех, кто готов жевать любую грязь, лишь бы это было против Азербайджана. Для них она - "голос правды". Но правда не живёт в её словах. Правда живёт в фактах, а факты её ненавидят. Они каждый раз предают её, ломают, рвут в клочья, оставляя её с пустыми руками и мокрыми глазами.

Она думала, что можно построить карьеру на лжи, что можно вечно продавать сплетни под видом репортажей. Но зрители этой катавасии быстро насытились этим тухлым товаром. Севиндж стала товаром с просрочкой, который забыли убрать с полки. Она пахнет стухшим, она тянет вниз даже тех, кто случайно заглянет к ней на эфир.

Мадам Османгызы - это символ пустоты. Символ того, как низко может пасть человек, если единственным топливом для его жизни становится злоба. Её имя забудут, её каналы закроются, её фразы будут цитировать только как примеры тупости. В архиве истории ей уготовано место не на полке, а в подвале, куда складывают тряпки, которыми мыли грязные сапоги.

Такова неумолимая проза жизни...