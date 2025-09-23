Son qeydiyyat tarixi: 22 oktyabr 2025-ci il"SECURE TOMORROW" hakatonuna qeydiyyat başlayıb
Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi və "SABAH" qruplarının birgə təşkilatçılığı ilə keçiriləcək sayca ikinci "SECURE TOMORROW" hakatonuna qeydiyyat başlayıb.
Hakatonda "SABAH" qruplarının bakalavr və magistr tələbələri komanda şəklində (hər komandada minimum 3, maksimum 5 nəfər olmaqla) iştirak edə bilər. Həmçinin, bakalavr və magistr qrupları bir komanda daxilində iştirak edə bilərlər. Yalnız SABAH qruplarında oxuyan tələbələr və SABAH qruplarının mövcud olduğu universitetlərin qeyri-SABAH tələbələri Hakatonda iştirak edə bilər. Qeyd edək ki, qeydiyyat yalnız komanda şəklində mümkündür və bir nəfər ancaq bir komandanın üzvü ola bilər.
Hakatonun keçirilməsində əsas məqsəd təhlükəli faylların təhlilində həm açıq mənbə, həm də özəl yazılmış texnologiyanı daha dayanıqlı, təhlükəsiz və səmərəli şəkildə birləşdirilməsini icra edəcək komandaların müəyyən edilməsidir. Hakatonun nəticələri gələcəkdə real MVP layihə üzərində işləmək imkanı yaradacaq. Layihə kibertəhlükəsizlik yanaşmasını formalaşdırmaq və ona uyğun tədbirlərin həyata keçirilməsinə yönəlib. Eyni zamanda prosesin süni intellekt sistemləri ilə inteqrasiyası da nəzərdə tut
Qeydiyyat üçün link: https://bit.ly/secure-tomorrow-hakaton
