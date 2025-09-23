https://news.day.az/world/1782541.html В России отменили около 100 авиарейсов - ВИДЕО Около 100 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Люди сначала спали на полу и где придётся, затем им начали выдавать матрасы. По данным российских СМИ, в Шереметьеве отменены 63 рейса, 44 задержаны, 18 - перенаправлены в другие авиагавани.
