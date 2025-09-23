https://news.day.az/economy/1782566.html Баку и Пекин ведут диалог по новым инвестиционным инициативам - ФОТО В рамках первого Азербайджанского международного инвестиционного форума, прошедшего в Баку, состоялись переговоры министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с управляющим директором Фонда Шёлкового пути Ден Цзинхуа об укреплении будущего сотрудничества и реализации новых инвестиционных инициатив.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом М.Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.
"Были рассмотрены перспективы развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем, взаимовыгодные проекты и возможности партнёрства в рамках инициативы "Один пояс, один путь", - говорится в публикации министра.
