Супертайфун приближающийся на Гонконг достиг новой максимальной интенсивности

Движущийся в сторону китайского Гонконга супертайфун 5-й категории Рагаса (NandoPH) только что достиг новой максимальной интенсивности с устойчивыми ветрами 290 км/ч и минимальным центральным давлением 905 мбар.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Эта интенсивность приближается к верхним пределам того, что Земля способна производить.

