https://news.day.az/world/1782530.html Супертайфун приближающийся на Гонконг достиг новой максимальной интенсивности - ВИДЕО Движущийся в сторону китайского Гонконга супертайфун 5-й категории Рагаса (NandoPH) только что достиг новой максимальной интенсивности с устойчивыми ветрами 290 км/ч и минимальным центральным давлением 905 мбар. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Эта интенсивность приближается к верхним пределам того, что Земля способна производить.
