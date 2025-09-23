Nizami Səfərov PeşəFest adlı layihə çərçivəsində baş tutan tədbirdə iştirak edib - FOTO
Bugün Tovuz şəhərində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkil etdiyi PeşəFest adlı layihə çərçivəsində baş tutan tədbirdə iştirak etdik.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin deputatı Nizami Səfərov şəxsi Facebook səhifəsində bildirib:
"PeşəFest ölkənin müxtəlif bölgələrində müxtəlif peşələri yaxından tanımaq, mütəxəssislərlə ünsiyyət qurmaq və karyera seçimini düzgün istiqamətləndirmək imkanını yaradır.
Tədbirdə çıxış edərək PeşəFest layihəsinin xüsusilə gənclər və digər peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən vətəndaşlarımız üçün daha faydalı imkanlar yaradacağını vurğulayaraq onlara uğurlar arzuladım".
