АФФА определилась с новым главным тренером сборной Азербайджана по футболу

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) фактически определилась с новым главным тренером национальной команды по футболу.

Как стало известно İdman.biz, наставником сборной с большой вероятностью станет тренер молодежной (U-21) сборной Азербайджана Айхан Аббасов.

По словам источника, в настоящее время ведутся интенсивные переговоры не по поводу кандидатуры главного тренера, а по срокам контракта, который будет подписан со специалистом.

Рассматриваются два варианта: либо соглашение до конца текущего отборочного цикла, либо долгосрочный контракт. В ближайшие дни этот вопрос должен быть решен, после чего официально объявят имя нового главного тренера.

Напомним, что португальский специалист Фернанду Сантуш был отправлен в отставку после разгромного поражения от сборной Исландии (0:5) в первом матче квалификации ЧМ-2026.

На игру с командой Украины в Баку сборную Азербайджана вывел наставник молодежной сборной страны и на тот момент главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов. Под его руководством команда сыграла достойно и завершила матч вничью со счетом 1:1.

Добавим, что следующий матч в рамках квалификации ЧМ-2026 сборная Азербайджана проведет против Франции (10 октября) и Украины (13 октября). Обе встречи пройдут на выезде.