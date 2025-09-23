Дом попал под снос?

В последние месяцы в Баку в рамках Генплана начались масштабные сносы. Процесс охватывает многие районы - от Нариманова до Сабаила, а главный вопрос, который волнует жителей, касается оценки попавших под снос домов и размеров компенсаций. Особый интерес вызывает порядок возмещения за многоэтажные дворовые дома, зарегистрированные на имя одного человека, но используемые как отдельные жилые помещения.

Как рассчитывается стоимость домов, попавших под план? Каким образом определяется компенсация за многоэтажные дворовые дома, оформленные на одного владельца, но используемые несколькими семьями? Влияет ли это на сумму выплат?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на globalinfo.az, эксперт по недвижимости Анар Насиров отметил, что при сносе дворовых домов и многоэтажек процесс, вне зависимости от площади объекта, числа этажей и других параметров, должен происходить только на основе взаимной договоренности между собственником недвижимости и строительной компанией:

"Недвижимость неприкосновенна, и снос возможен лишь с согласия владельца. Если квартира имеет очень маленькую площадь (например, 15-20 кв. м), то в новых домах таких квартир не бывает, поэтому компания обычно предлагает жильцам более просторную квартиру - площадью 40-45 кв. м. Это своего рода льгота для владельцев небольших квартир. При измерении площади учитывать нужно все здание целиком, от стены до стены. Так как внутренние перегородки тоже подлежат сносу, их площадь должна входить в общую. По аналогии с новостройками, где шахты и вентиляционные проемы тоже включаются в общий метраж, то же правило должно применяться и к дворовым домам. То есть площадь необходимо измерять снаружи, чтобы итоговая цифра была максимально точной".

По словам эксперта, процесс сноса условно состоит из четырех этапов.

"Правильный расчет площади и согласование ее между сторонами. Обеспечение временным жильем - до завершения строительства владелец должен проживать в арендованной квартире за счет компании. При этом в договоре не должно указываться "два года", а четко прописываться: "до сдачи новой квартиры". В противном случае при задержке стройки компания может прекратить оплату аренды, что приведет к спорам. Предоставление нового жилья - в новой постройке собственник должен получить квартиру с таким же или максимально приближенным метражом и условиями. Незначительные расхождения допускаются лишь по обоюдному согласию. Ремонт квартиры - компания либо сдает жилье с готовым ремонтом, либо по договоренности заменяет его стоимость на дополнительные квадратные метры", - сказал он.

Насиров подчеркнул, что все договоренности должны оформляться только в письменном виде и подписываться после внимательного изучения:

"Иначе процесс может дойти до суда. Так как в законе нет четко прописанных правил, касающихся сноса, все вопросы решаются на основе взаимных договоренностей, добросовестного подхода и сложившейся практики".