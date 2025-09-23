Определены сроки ввода в эксплуатацию завода ГБЖ в Шамкирском районе Азербайджана

Договор, подписанный с казахстанской компанией "Fonte GreenMet Investments Fund", предусматривает проектирование, финансирование, строительство и управление заводом по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) годовой производственной мощностью 2 миллиона тонн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор ООО "Дашкесанская железная руда" Джейхун Алиев на брифинге, состоявшемся сегодня во второй день I Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.

По его словам, завод будет построен в Шамкирском районе.

"Завод планируется ввести в эксплуатацию в начале 2029 года. В процессе производства будут применяться современные технологии, экологически безопасные и устойчивые методы. Для нас приоритетом является не только экономический вклад, но и экологическая ответственность: минимизация вредного воздействия на окружающую среду и применение современных, безопасных технологий являются одними из основных принципов работы ООО.

Завод по производству ГБЖ планируется запустить на основе технологии прямого восстановления железа (DRI-direct reduced iron). Эта технология, в отличие от традиционных доменных печей, позволяет сократить выбросы углерода до 60%. Так, по сравнению с доменными печами, работающими на угле, здесь используется природный газ. Также подобные заводы позволяют перейти на производство водорода вместо природного газа, чтобы в перспективе достичь нулевых выбросов углерода. Таким образом, проект полностью соответствует современным экологическим и промышленным тенденциям", - отметил Дж. Алиев.