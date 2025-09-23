В Кривом Роге почтили память основоположника профессиональной национальной музыки Азербайджана

В Днепропетровской области Украины, в городе Кривой Рог, состоялся концерт, посвященный 140-летию со дня рождения основоположника профессиональной национальной музыки Азербайджана, автора первой оперы на Востоке Узеира Гаджибейли.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие руководство отдела культуры мэрии города, депутаты городского совета, активисты диаспоры, представители общественности и СМИ.

В рамках мероприятия была представлена выставка азербайджанской живописи.

Официальная часть началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Украины. Затем с речами выступили руководитель организации "Азербайджанская диаспора" города Кривой Рог Кемаледдин Агаев, председатель Международного фонда имени Муслима Магомаева Хафиз Асланов и другие.

В своем выступлении Кемаледдин Агаев отметил, что проведение 140-летнего юбилея Узеира Гаджибейли в Кривом Роге является показателем объединяющей силы национальной музыки, важности межкультурного диалога и общечеловеческих ценностей.

В выступлениях подчеркивалась исключительная роль Узеира Гаджибейли в формировании национальной музыкальной идентичности Азербайджана. Отмечалось, что его произведения вышли за пределы Азербайджана, с успехом звучат на мировых сценах и становятся культурным мостом между народами.

В художественной части мероприятия камерный оркестр Кривого Рога исполнил произведения Узеира Гаджибейли, Гара Гараева и Фирангиз Ализаде.

Концерт получил высокую оценку зрителей.