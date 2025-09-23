https://news.day.az/world/1782574.html Сильнейшая песчаная буря накрыла Сан-Паулу - ВИДЕО Сильнейшая песчаная буря накрыла крупнейший по количеству населения город Южного полушария 20-миллионный бразильский Сан-Паулу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
