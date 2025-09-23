https://news.day.az/officialchronicle/1782695.html Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с Президентом Ирака - ФОТО 23 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с Президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с Президентом Ирака - ФОТО
23 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с Президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре