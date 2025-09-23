Тайвань накрыл супертайфун "Рагаса"

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Улицы превратились в реки, мосты уносит течением, а жители спешно покидают дома.

