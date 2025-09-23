В Баку запускается новый автобусный маршрут

С целью обеспечения удобства передвижения граждан и доступности общественного транспорта с 24 сентября начнет работу новый регулярный автобусный маршрут №340.

Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, новый маршрут соединит улицу Али Исазаде в поселке Бина с улицей Гаджи Зейналабдина Тагиева в поселке Мардакан.

Перевозки будут осуществляться 10 среднеразмерными автобусами компании "ÇinarTrans" с интервалом движения 10 минут. Стоимость проезда составит 0,50 маната. Оплата в автобусах производится исключительно в безналичной форме.