Саудовская Аравия и Азербайджан работают над расширением торговли и инвестиций

Саудовская Аравия и Азербайджан работают над значительным расширением торговли и инвестиций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Иссам бин Салех Аль-Джутейли на приеме, посвященном Национальному дню Саудовской Аравии в Баку.

Посол отметил роль Совместного делового совета Саудовская Аравия - Азербайджан как ключевого механизма укрепления экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что обе страны обладают множеством возможностей, которые могут в короткие сроки удвоить объем торгово-инвестиционного обмена.

"В настоящее время мы работаем над увеличением объема торгово-инвестиционного обмена через Совместный деловой совет Саудовская Аравия - Азербайджан. Существует множество общих возможностей, которые позволят удвоить объем торговли и инвестиций между двумя странами", - отметил Аль-Джутейли.

Дипломат также подчеркнул достижения Саудовской Аравии в рамках программы Vision 2030, которая закрепила за ней статус лидера устойчивых экономических реформ в сфере туризма, промышленности и экологических инициатив. Он добавил, что эти усилия создают дополнительные возможности для сотрудничества с Азербайджаном, особенно в областях, связанных с устойчивым развитием и зелеными технологиями.

Аль-Джутейли отметил, что отношения между Саудовской Аравией и Азербайджаном, установленные в 1991 году, отличаются динамичным развитием, основанным на высокоуровневом политическом диалоге и расширении экономического партнерства.

Завершая свое выступление, посол поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с Национальным днем Королевства и передал теплые пожелания Президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана.