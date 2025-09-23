В ООН пройдет международная конференция при поддержке Бакинской инициативной группы

При организационной поддержке Бакинской инициативной группы 25 сентября 2025 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи, состоится международная конференция на тему: "Заморские территории после соглашения в Буживале: реколонизация или деколонизация?".

Как сообщает Day.Az, в конференции примут участие лидеры движений за независимость, действующих на французских заморских территориях - Канаки (Новая Каледония), Гваделупа, Мартиника, Реюньон, Махои Нуи (Французская Полинезия), Французская Гвиана, а также на колониальных территориях Нидерландов - Бонэйр, Аруба, Сен-Мартен. Помимо них, ожидается участие международных экспертов по вопросам деколонизации и представителей Международного фронта деколонизации, основанного в Баку.

На конференции будет обсуждена истинная сущность Буживальского соглашения, представленного Францией как "стабильность и общее будущее", а также проведено сравнение условий этого соглашения с Матиньонским и Нумеанским соглашениями, которые должны были привести Новую Каледонию к независимости.

Представители народа канаков подробно объяснят широкой общественности, почему они отвергли Буживальское соглашение.

В центре внимания также окажутся будущее Канаки (Новой Каледонии) и других заморских территорий в постбуживальский период, вопрос невыполнения Францией обязательств, взятых перед ООН, которые остаются на повестке дня международных организаций в течение многих лет, переход к истинному процессу деколонизации и шаги для совместных действий в этом направлении.

По итогам конференции ожидается принятие совместного заявления.

После завершения мероприятия представители колоний проведут мирную акцию протеста перед зданием офиса ООН.