Юбилейный iPhone получит революционный экран

Юбилейный iPhone 2027 года получит OLED-панель Samsung под названием COE (Color Filter on Encapsulation).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание ETNews.

Отмечается, что в традиционных OLED-дисплеях применяется поляризационная пленка, которая снижает отражения и улучшает контрастность изображения. Однако это частично поглощается светом от OLED-матрицы, что уменьшает яркость экрана. Технология COE позволяет отказаться от поляризатора: цветовой фильтр наносится непосредственно на защитный слой.

Такой подход делает экран тоньше и позволяет пропускать больше света, обеспечивая более высокую яркость без увеличения энергопотребления. Удаление лишних слоев также способствует уменьшению толщины всего устройства. Основная проблема при этом связана с обилием бликов и отражений. Для этого Apple планирует использовать новые покрытия и материалы на уровне пикселей.

Если компания действительно внедрит COE в 2027 году, это станет первым случаем применения технологии в нераскладном устройстве Apple. Для Samsung, напротив, COE уже не новинка: впервые она была реализована в Galaxy Z Fold 3 в 2021 году, а в 2026-м ее могут поставить в Galaxy S26 Ultra.

Юбилейный iPhone может стать не только первым устройством с COE, но и получить радикально новый дизайн - полностью безрамочный экран, изогнутый с четырех сторон. Также в 2026 году Apple должна представить первый складной iPhone, который станет предшественником "юбилейной" модели, релиз которой ожидается в 2027 году - спустя двадцать лет с выхода первого iPhone (iPhone 2G).