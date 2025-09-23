В ЕК раскрыли сроки отказа ЕС от российских энергоносителей

Европейский союз (ЕС) "навсегда" откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в социальной сети X заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

"К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями", - написала глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС и США договорились о планах "быстро отрезать Россию от доходов от продажи ископаемого топлива".