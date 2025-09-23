https://news.day.az/world/1782722.html Трамп о продолжении поставок оружия партнерам США по НАТО Президент США Дональд Трамп заявил, что США и дальше будут поставлять странам НАТО оружие, которым они могут распоряжаться так, как считают нужным, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс. "Мы продолжим поставлять оружие НАТО, и страны НАТО могут делать с ним что захотят.
Трамп о продолжении поставок оружия партнерам США по НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что США и дальше будут поставлять странам НАТО оружие, которым они могут распоряжаться так, как считают нужным, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Мы продолжим поставлять оружие НАТО, и страны НАТО могут делать с ним что захотят. Удачи всем!" - написал он в социальной сети Truth Social во вторник.
Ранее в этом году Трамп сообщил, что США будут продавать оружие партнерам по НАТО, а те, если этого захотят, могут передавать его Украине.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре