На этой дороге в Баку ограничено движение из-за поломки грузовика

На пересечении проспектов Зии Буниятова и Азадлыг в Наримановском районе из-за технической неисправности на дороге остановился грузовой автомобиль.

Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом.

Поскольку остановка грузовика создала аварийную ситуацию для других транспортных средств и для эвакуации грузовика с проезжей части, движение в направлении станции метро "Короглу" было частично ограничено.

"В настоящее время сотрудники дорожно-патрульной службы принимают необходимые меры", - отметили в ведомстве.