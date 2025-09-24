https://news.day.az/society/1782725.html На этой дороге в Баку ограничено движение из-за поломки грузовика - ФОТО На пересечении проспектов Зии Буниятова и Азадлыг в Наримановском районе из-за технической неисправности на дороге остановился грузовой автомобиль. Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом.
На этой дороге в Баку ограничено движение из-за поломки грузовика - ФОТО
На пересечении проспектов Зии Буниятова и Азадлыг в Наримановском районе из-за технической неисправности на дороге остановился грузовой автомобиль.
Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом.
Поскольку остановка грузовика создала аварийную ситуацию для других транспортных средств и для эвакуации грузовика с проезжей части, движение в направлении станции метро "Короглу" было частично ограничено.
"В настоящее время сотрудники дорожно-патрульной службы принимают необходимые меры", - отметили в ведомстве.
