Дашкесанский железорудный проект внесет значительный вклад в ВВП Азербайджана

Комплексная реализация обоих этапов Дашкесанского железорудного проекта принесет региону значительные социально-экономические дивиденды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель совета директоров ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на брифинге, состоявшемся сегодня в рамках второго дня работы I Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.

"Проект внесет вклад в ВВП страны примерно на 13 миллиардов долларов после начала эксплуатации и создаст возможность для формирования около 4000 рабочих мест благодаря прямому и косвенному влиянию", - отметил он.