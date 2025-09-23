https://news.day.az/economy/1782624.html Дашкесанский железорудный проект внесет значительный вклад в ВВП Азербайджана Комплексная реализация обоих этапов Дашкесанского железорудного проекта принесет региону значительные социально-экономические дивиденды.
Комплексная реализация обоих этапов Дашкесанского железорудного проекта принесет региону значительные социально-экономические дивиденды.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель совета директоров ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на брифинге, состоявшемся сегодня в рамках второго дня работы I Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.
"Проект внесет вклад в ВВП страны примерно на 13 миллиардов долларов после начала эксплуатации и создаст возможность для формирования около 4000 рабочих мест благодаря прямому и косвенному влиянию", - отметил он.
