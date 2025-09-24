Впервые получены стабильные кристаллы времени

Ученые из Венского технического университета выяснили, что кристаллы времени могут формироваться благодаря квантовым корреляциям между частицами - флуктуациям, которые раньше считались препятствием для их существования.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Природа наполнена ритмами: смена времен года связана с движением Земли вокруг Солнца, а тиканье маятниковых часов определяется колебанием маятника. Но регулярные ритмы могут возникать и иначе - спонтанно, без внешнего "метронома", за счет взаимодействия множества частиц. Такое явление называют "кристаллом времени".

Когда жидкость замерзает, хаотичное движение частиц сменяется строгим порядком: образуется кристалл с регулярной решеткой. Нарушается пространственная симметрия - появляются направления, отличные от других.

Ученые задали вопрос: может ли аналогичная "симметрия" нарушаться не в пространстве, а во времени? Может ли система, изначально одинаковая в любой момент, самопроизвольно обрести ритм?

"Считалось, что кристаллы времени возможны только в особых системах, например в квантовых газах, где удобно описывать поведение средними значениями, игнорируя случайные квантовые флуктуации", - пояснил Феликс Руссо из Института теоретической физики Вены.

Однако расчеты показали обратное: именно квантовые корреляции, которые ранее считали дестабилизирующими, могут формировать и поддерживать временной порядок. За счет сложных взаимодействий частицы начинают вести себя коллективно, и система начинает "осциллировать" - как будто сама завела себе часы.

Исследователи смоделировали двумерную решетку частиц, удерживаемых лазерным полем. В такой системе возникали спонтанные колебания, вызванные именно квантовыми взаимодействиями.

Открытие помогает глубже понять поведение квантовых многочастичных систем и может послужить основой для развития новых квантовых технологий и сверхточных методов измерений.