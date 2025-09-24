за парковку в этом месте можно получить штраф

Водители, пользующиеся дорогой рядом с рынком "8-й километр" в Низаминском районе столицы, не понимают, за что их штрафуют.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, водителей наказывают штрафом в размере 40 манатов за то, что они оставляют машину на несколько минут. Любопытно, что на участке нет ни знаков, запрещающих остановку и стоянку, ни камер фиксации.

Как же тогда приходят штрафы?

В Бакинском городском управлении Государственной дорожной полиции пояснили, что остановка и стоянка запрещены на тротуарах, предназначенных для пешеходов, на втором и последующих рядах проезжей части, на автобусных полосах, пешеходных переходах и въездах-выездах.

"В таких случаях водителям предлагаются альтернативные варианты. Чтобы избежать штрафов и не создавать заторов, они могут пользоваться многоуровневой пятиэтажной парковкой, расположенной рядом с рынком", - отметили в ведомстве.