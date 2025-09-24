В Европе выпал снег

Сильные снегопады обрушились на Альпы и часть Центральной Европы. В Австрии и Швейцарии прошли обильные осадки, что привело к перебоям в транспортном сообщении.

Как передает Day.Az, несколько горных дорог оказались закрыты из-за снежных заносов, а в некоторых районах туристов эвакуировали из-за риска лавин.

Особенно сложная ситуация сложилась во французских Альпах, где после сильного снегопада произошли лавины. В Вал Торанс погиб британский турист, которого накрыло снежной массой на горнолыжном склоне. Спасатели предупреждают о повышенной опасности схода лавин и просят отдыхающих воздержаться от выхода на закрытые трассы.

Снегопады затронули и Германию: в ряде регионов движение на автомагистралях замедлилось, а в аэропортах задерживаются рейсы. Жители отмечают, что начало осени больше похоже на возвращение зимы.

Эксперты отмечают, что такие резкие погодные аномалии становятся все более частыми в Европе. Недостаток снежных зим последних лет сменяется неожиданными и обильными снегопадами, что приводит к серьезным последствиям для туризма, энергетики и безопасности населения.