https://news.day.az/politics/1782847.html Азербайджан и Сербия сотрудничают на уровне международных организаций - Сахиба Гафарова Азербайджан и Сербия сотрудничают на уровне международных организаций. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на совместной пресс-конференции с председателем Национального собрания Сербии Аной Брнабич в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на совместной пресс-конференции с председателем Национального собрания Сербии Аной Брнабич в Баку.
По её словам, на сегодняшней встрече обсуждались вопросы сотрудничества между парламентами двух стран.
"В течение прошлого периода визиты спикеров парламентов и отдельных делегаций способствовали развитию наших связей. Наши делегации находятся в постоянном контакте", - отметила Гафарова.
