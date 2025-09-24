https://news.day.az/economy/1782758.html В Нью-Йорке прошел VI Каспийский бизнес-форум - ФОТО В Нью-Йорке прошел организованный Каспийским политическим центром VI Каспийский бизнес-форум на тему "Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, со вступительной речью на открытии форума выступил директор Каспийского политического центра Афган Нифти.
В Нью-Йорке прошел организованный Каспийским политическим центром VI Каспийский бизнес-форум на тему "Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, со вступительной речью на открытии форума выступил директор Каспийского политического центра Афган Нифти.
Затем помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев зачитал обращение Президента Ильхама Алиева к участникам бизнес-форума.
Мероприятие продолжилось выступлениями представителей Турции, Казахстана.
