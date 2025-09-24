Гороскоп на 24 сентября

Сегодня гороскоп обещает удачу во всем, что связано с организационными моментами и общением. День как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, "разруливания" сложных ситуаций, а также для любых мероприятий - от официальных переговоров до вечеринки с друзьями. Во взаимоотношениях с окружающими у вас сегодня могут спонтанно возникать острые моменты, однако вам будет достаточно легко удерживать ситуацию под контролем и не доводить до серьезных конфликтов. Удачный день для того, чтобы организовать свои дела, направив их в нужное русло, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления - такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Овен способен исподволь дергать, чтобы получить нужный ему результат. В конце концов, Овен получит то, к чему он стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа его вряд ли сильно обрадует.

Телец

Сегодня, если у Тельца намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ему будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Телец сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Тельца, а заодно наделяет его мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ему сегодня успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

Близнецы

Сегодня удел Близнецов - помогать окружающим, особенно близким. У Близнецов может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Близнецы способны терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость - для этого Близнецам сегодня необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Рак

Сегодня Рак настроен на борьбу, однако бороться ему будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ему победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Раком, достаточно ему предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Рак сегодня будет чувствовать себя "на коне", а в роли организатора или миротворца ему просто не будет равных!

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву посвятить время решению проблем с близкими людьми - если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то сегодня и Лев, и его близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам - и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

Дева

Сегодня в повседневных задачах Дева может действовать на автопилоте - настолько ловко у нее будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Девы, заставляя ее сегодня не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ей в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

Весы

Сегодня Весы ждет много встреч - и запланированных, и внезапных - каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Весов способны повлиять на их карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком "плюс", но и "минус", поэтому Весам необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Скорпион

Сегодня окружающие будут рассчитывать на поддержку Скорпиона, и он вполне способен им ее оказать! День наделяет его уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Скорпиону следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать его совета по любым вопросам. И это правильно: сегодня его советы будут отличаться продуманностью, Скорпион способен ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.

Стрелец

Сегодня Стрельцу следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды гороскопа советуют Стрельцу провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Стрелец окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем - принесет проблемы.

Козерог

Сегодня окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Козерога. Он склонен принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет его интуиция. Вообще, сегодня Козерог настроен скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, ему не будет равных, а сердца людей он сможет читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательный Козерог - настоящий телепат.

Водолей

Сегодня Водолей способен привлечь на свою сторону полезных и нужных ему людей - если только он всерьез задастся этой целью. День наделяет его всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Водолей сегодня должен сам выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся его неотразимому обаянию.

Рыбы

Сегодня - отличный день для Рыб! Им не грозит почувствовать себя одинокими, наоборот, окружающие будут буквально разрывать их на части. Возможно, разные люди пригласят их провести вечер в их компании, и Рыбам придется решать, кто для них интереснее! Вообще, сегодня Рыбы способны получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко они смогут проявить свою индивидуальность, находясь в группе, - такая уж особенность у этого дня!