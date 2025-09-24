В Баку проходит 3-й Международный статистический форум
В Баку с 24 по 26 сентября проходит 3-й Международный статистический форум на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум приурочен ко Всемирному дню статистики.
Мероприятие организовано Государственным комитетом по статистике Азербайджанской Республики совместно с Межгосударственным статистическим комитетом Содружества независимых государств (СНГ).
В форуме участвуют высокопоставленные делегации из 15 стран и 10 международных организаций, а также известные представители научного сообщества и эксперты.
Форум имеет важное значение для развития сотрудничества в сфере статистики, расширения двустороннего и многостороннего взаимодействия, а также демонстрации достижений страны в социально-экономической, культурной и политической сферах.
Новость обновляется
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре