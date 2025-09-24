В Кяльбаджаре проходит фестиваль меда

В центре Кяльбаджарского района по инициативе Общественного объединения IDEA проводится фестиваль кяльбаджарского меда, организованный Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе совместно с Министерством сельского хозяйства, ОАО "Сельскохозяйственные закупки и снабжение" и Ассоциацией пчеловодов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, посвященном завершению летнего сезона на освобожденных от оккупации территориях, а также брендингу и выводу азербайджанского меда на мировой рынок, принимают участие опытные пчеловоды из различных регионов нашей страны, а также молодые представители этой отрасли, поддерживаемые Общественным объединением IDEA. Участниками демонстрируется разнообразная продукция пчеловодства.