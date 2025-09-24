Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение реформам в области официальной статистики, основанным на современных технологиях

Мы придаем особое значение реформам в области официальной статистики, основанным на современных технологиях, искусственном интеллекте и цифровой трансформации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего в Баку Международного статистического форума на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов".

"Наша страна стремится внести свой вклад в глобальную повестку развития, активно сотрудничая в этом направлении с ведущими государствами и международными организациями", - подчеркнул Президент Азербайджана.