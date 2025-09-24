https://news.day.az/officialchronicle/1782835.html Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение реформам в области официальной статистики, основанным на современных технологиях Мы придаем особое значение реформам в области официальной статистики, основанным на современных технологиях, искусственном интеллекте и цифровой трансформации.
Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение реформам в области официальной статистики, основанным на современных технологиях
Мы придаем особое значение реформам в области официальной статистики, основанным на современных технологиях, искусственном интеллекте и цифровой трансформации.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего в Баку Международного статистического форума на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов".
"Наша страна стремится внести свой вклад в глобальную повестку развития, активно сотрудничая в этом направлении с ведущими государствами и международными организациями", - подчеркнул Президент Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре