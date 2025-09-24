Международное признание имени академика Топчибашева стало высокой оценкой достижений азербайджанской хирургической науки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на мероприятии, посвященном 130-летию академика Мустафы Топчибашева.

Особо отметив заслуги выдающегося ученого на международном уровне, министр сказал: "На XI Международном конгрессе хирургов в Лиссабоне академик Мустафа Топчибашев был избран членом Международной ассоциации хирургов. Это также высокая оценка азербайджанской хирургической науки в мировом масштабе в лице выдающегося ученого".

Было отмечено, что открытие академиком обезболивающего препарата "Аналгезин" оказало неоценимую услугу во время Второй мировой войны: "Даже известный советский академик Пётр Куприянов сравнил это открытие с "вкладом бакинской нефти во время Второй мировой войны"".