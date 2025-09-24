ЕЭК ООН отмечает необходимость реорганизовать процесс подготовки статистики

Необходимо реорганизовать процесс подготовки статистики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала директор Статистического отдела Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Тийна Луиге на III Международном статистическом форуме в Баку.

"Уже много лет ведутся обсуждения перехода от тематически организованного статистического производства к процессно ориентированной модели, где отдельные подразделения будут заниматься сбором, обработкой и распространением данных - независимо от темы. Но сейчас нужно двигаться ещё дальше", - сказала она.

Луиге отметила, что если раньше в статистических ведомствах существовали чёткие шаги, как проводить опрос или перепись, то теперь эти процессы необходимо сочетать с получением данных из административных и других источников.

Кроме того она подчеркнула, что растущая доступность и разнообразие источников данных открывают огромные возможности для статистических организаций - интегрировать данные, предоставлять более точную, своевременную и содержательную информацию.

"Способы производства официальной статистики меняются. Они больше не основаны преимущественно на переписях и опросах. Мы видим, что и в странах СНГ всё активнее используются административные регистры - это один из приоритетов во многих государствах", - сказала она.

Луиге добавила, что появляются и другие источники - данные частного сектора, так называемые большие данные (big data), геопространственные данные и спутниковые наблюдения.