Очередная сессия Статистической комиссии ОИС пройдет в Анкаре

Очередная сессия Статистической комиссии Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдет в Анкаре 1-3 октября.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил представитель Центра статистики, экономических и социальных исследований и подготовки кадров Абдулхамид Озтюрк на III Международном статистическом форуме в Баку.

Он отметил, что Статистическая комиссия Организации исламского сотрудничества - это комиссия высокого уровня, заседания которой проводятся ежегодно с участием руководителей национальных статистических служб.

"На следующей неделе мы проведем 14-ю сессию Статистической комиссии Организации исламского сотрудничества. Будут обсуждаться программа действий на 2026-2030 годы, модернизация национальных статистических служб посредством цифровизации и другие вопросы", - сказал Озтюрк.