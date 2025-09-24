Очередная сессия Статистической комиссии ОИС пройдет в Анкаре
Очередная сессия Статистической комиссии Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдет в Анкаре 1-3 октября.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил представитель Центра статистики, экономических и социальных исследований и подготовки кадров Абдулхамид Озтюрк на III Международном статистическом форуме в Баку.
Он отметил, что Статистическая комиссия Организации исламского сотрудничества - это комиссия высокого уровня, заседания которой проводятся ежегодно с участием руководителей национальных статистических служб.
"На следующей неделе мы проведем 14-ю сессию Статистической комиссии Организации исламского сотрудничества. Будут обсуждаться программа действий на 2026-2030 годы, модернизация национальных статистических служб посредством цифровизации и другие вопросы", - сказал Озтюрк.
