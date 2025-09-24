Сколько денег потратили жители Баку с начала года?

В январе-августе 2025 года объем розничного товарооборота в Баку увеличился на 4,0 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23,5 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, об этом сообщили в Бакинском городском управлении статистики.

Отмечается, что стоимость проданных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий выросла на 3,7 процента и достигла 12,955 миллиарда манатов, а объем реализации непродовольственных товаров увеличился на 4,3 процента - до 10,6 миллиарда манатов.

По сравнению с тем же периодом прошлого года, в январе-августе текущего года розничный товарооборот в реальном выражении вырос на 6,0 процента по предприятиям и на 2,8 процента - по индивидуальным предпринимателям, рынкам и ярмаркам.

При этом 38,3 процента потребительских товаров было реализовано в предприятиях со статусом юридического лица, 50,3 процента - в торговых объектах индивидуальных предпринимателей, а 11,4 процента - на товарных рынках столицы.