https://news.day.az/world/1782854.html 6-миллионный город в Индии остался под водой - ВИДЕО Мощное наводнение в индийском 6-миллионном городе Калькутта. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В Индии после сильнейших за последние 50 лет дождей в Западной Бенгалии, когда за 5 часов выпало более 300 мм осадков затопило ряд городов включая столицу региона. Представляем вашему вниманию данное видео:
6-миллионный город в Индии остался под водой - ВИДЕО
Мощное наводнение в индийском 6-миллионном городе Калькутта.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Индии после сильнейших за последние 50 лет дождей в Западной Бенгалии, когда за 5 часов выпало более 300 мм осадков затопило ряд городов включая столицу региона.
Представляем вашему вниманию данное видео:
