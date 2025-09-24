6-миллионный город в Индии остался под водой

Мощное наводнение в индийском 6-миллионном городе Калькутта.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В Индии после сильнейших за последние 50 лет дождей в Западной Бенгалии, когда за 5 часов выпало более 300 мм осадков затопило ряд городов включая столицу региона.

Представляем вашему вниманию данное видео: