Азербайджанская нефть подорожала

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,76 доллара США, или на 2,53%, составив 71,22 доллара за баррель.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB подорожала на 1,73 доллара, или на 2,55%, до уровня 69,65 доллара.

Стоимость сырой нефти марки URALS увеличилась на 1,64 доллара, или на 2,95%, составив 57,26 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, поднялась на 1,66 доллара, или на 2,49%, достигнув 68,41 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.